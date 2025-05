Allerta Meteo, il Ciclone Jurgen ha raggiunto l’Italia: forte maltempo, temperature in picchiata

MeteoWeb

Forte maltempo in corso sull’Italia settentrionale da ieri, a causa del nuovo Ciclone ufficialmente denominato Jurgen dall’Università di Berlino e proveniente dal Circolo Polare Artico. Le temperature crolleranno bruscamente nelle prossime ore, laddove non sono già in picchiata: clamorosa la situazione attuale in Lombardia, dove piove a dirotto nei settori nord/occidentali della Regione e abbiamo +12°C in pieno giorno a Como e Varese, mentre splende il sole nel cuore della pianura e abbiamo +24°C a Cremona e Brescia, addirittura +25°C a Mantova.

Fa ancora caldo anche al Sud con +27°C a Cosenza e Caltanissetta, +26°C a Bari e Foggia, ma nelle prossime ore la situazione cambierà anche nell’Italia meridionale. Nel pomeriggio-sera di oggi i fenomeni più estremi colpiranno Nord (attenzione al Veneto) e soprattutto Toscana, poi domani – martedì 6 maggio – il maltempo si estenderà a gran parte del Centro/Sud, con forti piogge e temporali al mattino anche in Calabria e Sicilia.

Tutti i dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.