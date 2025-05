Allerta Meteo, da domenica torna il maltempo: temperature in picchiata, attenzione alla prossima settimana

MeteoWeb

Splende il sole anche oggi in tutt’Italia, come ampiamente previsto, ma non fa affatto caldo come in estate. Anzi. Lungo le coste il clima è ancora fresco, con temperature assolutamente nella norma di inizio maggio, senza alcun eccesso di calore: la colonnina di mercurio non supera +23°C a Napoli, Genova, Lecce, Rimini e Civitavecchia, +22°C a Palermo, Bari, La Spezia, Viareggio, Cesenatico, Agrigento, Anzio, Vieste e Licata, +21°C a Brindisi e Termoli, addirittura appena +20°C a Peschici. Altro che “eccezionale ondata di caldo“… Molto più seria e degna di nota, invece, la nuova ondata di maltempo in arrivo nei prossimi giorni, con annesso calo delle temperature ben al di sotto rispetto alle medie stagionali.

Il maltempo tornerà a colpire duramente l’Italia a partire da domenica 4 maggio, con le prime forti piogge in Sardegna che poi si estenderanno al Nord Italia nel pomeriggio-sera. Lunedì 5, poi, i fenomeni meteo estremi si estenderanno a gran parte del Paese, con una Ciclogenesi sul Nord che alimenterà anche un brusco calo delle temperature per l’aria fredda di origine artica in arrivo dal Nord/Est dell’Europa.

E’ ancora presto entrare nei dettagli delle zone più colpite dal maltempo, ma già domenica sera avremo temporali molto forti al Nord con nubifragi e grandinate distruttive. Nei prossimi aggiornamenti entreremo meglio nel dettagli delle aree colpite dal maltempo, ma possiamo già sbilanciarci sulla tendenza a medio termine: sarà un’altra lunga fase di instabilità prolungata e di fresco, che durerà almeno fino a metà maggio. Tutti i dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.