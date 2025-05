Allerta Meteo: cambia tutto da lunedì con freddo, rovesci e grandine in arrivo

MeteoWeb

Dopo alcuni giorni dominati da condizioni tipicamente estive, una nuova fase atmosferica è pronta a cambiare radicalmente il volto del tempo in Italia. L’anticiclone nord-africano, che ha portato sole, temperature elevate e stabilità diffusa, cederà il passo a una dinamica ben più instabile. La primavera, nella sua essenza più autentica e mutevole, tornerà protagonista grazie all’ingresso di aria più fresca e perturbata in arrivo dal Nord Europa.

Una svolta annunciata: addio all’anticiclone africano

Il breve assaggio d’estate che ha caratterizzato il fine settimana sta per essere interrotto da un importante cambio di circolazione a scala continentale. A partire da lunedì, il Mediterraneo centrale sarà interessato dalla discesa di una saccatura artica, una vasta area di bassa pressione che, pur rimanendo centrata inizialmente sulla Penisola Scandinava, riuscirà a estendere la sua influenza anche verso le nostre latitudini.

Questa struttura depressionaria, con asse orientato da nord-est verso sud-ovest, favorirà l’ingresso di impulsi instabili e di aria sensibilmente più fresca, diretti soprattutto verso le regioni centro-settentrionali italiane. Il contrasto con la massa d’aria calda preesistente darà il via a un periodo di forte instabilità, come spesso accade nelle fasi di transizione stagionale.

Temporali, nubifragi e grandine: l’instabilità prende il sopravvento

La nuova fase meteorologica sarà contraddistinta da fenomeni localmente anche intensi. Le giornate saranno più dinamiche, con rovesci, temporali e precipitazioni irregolari, in grado di colpire a macchia di leopardo il Centro-Nord. La possibilità di nubifragi, grandinate e repentini colpi di vento non è da escludere, specialmente nella prima parte della prossima settimana, quando il gradiente termico verticale sarà particolarmente marcato.

Questa tipica configurazione primaverile, alimentata dall’interazione tra masse d’aria di natura diversa, genera spesso eventi intensi ma di breve durata. Tuttavia, la loro imprevedibilità spaziale impone un’attenzione costante agli aggiornamenti previsionali locali.

Temperature in calo: torna la primavera nelle medie stagionali

Dal punto di vista termico, si assisterà a un progressivo calo delle temperature, che torneranno dapprima in linea con le medie stagionali e, successivamente, potranno anche scendere al di sotto di esse, soprattutto nelle zone soggette a maggiore instabilità e frequenti precipitazioni. Tuttavia, il quadro sarà tutt’altro che omogeneo: il susseguirsi di giornate fresche e piovose potrà alternarsi a fasi più asciutte e miti, grazie all’eventuale presenza di schiarite temporanee.

Questo andamento a “fisarmonica” delle temperature è tipico della primavera italiana e sarà particolarmente marcato in questa fase, con oscillazioni anche significative tra una giornata e l’altra. Dove prevarranno i temporali, la colonnina di mercurio faticherà a superare i 18-20°C, mentre nelle aree meno colpite, si potranno comunque registrare picchi più miti, specie nei momenti di sole.

Prospettive a medio termine: instabilità persistente almeno fino al 10 maggio

Secondo le attuali proiezioni meteorologiche, questo regime di instabilità non sarà passeggero. Le influenze della saccatura artica e della circolazione ciclonica potrebbero protrarsi almeno fino alla fine della prima decade di maggio, mantenendo il tempo a tratti perturbato e variabile su gran parte del Paese. Sarà quindi fondamentale tenere d’occhio l’evoluzione dei modelli previsionali, per capire se il pattern atmosferico proseguirà o lascerà spazio a una nuova rimonta anticiclonica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.