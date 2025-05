Allerta Meteo: “domani tornado, nubifragi e grandine, attenzione in 3 aree del Paese”

MeteoWeb

Il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una tendenza per la giornata di lunedì, “quando saranno possibili temporali localmente forti su Toscana, Lombardia, Veneto e Friuli. La pericolosità principale saranno le precipitazioni intense, ma viene anche menzionata la possibilità di grandinate e tornado“. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Lunedì sono attesi temporali diffusi sul Nord-Est, Lombardia e Toscana, localmente associati a nubifragi e grandine di piccole-medie dimensioni. Sulla pianura padana centro-orientale, incluso il Friuli, sussiste una probabilità medio-bassa di deboli tornado“, sottolinea la tendenza pubblicata da PRETEMP.

La situazione “sarà caratterizzata da un flusso umido e ciclonico sud-occidentale nei bassi strati, mentre in quota saranno presenti masse d’aria relativamente fredde (-18°C a 500 hPa). La probabile presenza di schiarite, quantomeno in pianura padana e sulle regioni centrali, favorirà l’ulteriore instabilizzazione della massa d’aria con sviluppo di temporali diffusi nel pomeriggio-sera. Alcuni temporali saranno comunque presenti già dal mattino nella zona dei laghi lombardi, sull’Appennino Settentrionale e sul Friuli. Il flusso meridionale garantirà un continuo apporto di umidità mentre in quota il flusso sarà debole o assente, causando scarsa mobilità delle celle temporalesche. Sono attesi temporali prevalentemente outflow-dominated. In questo scenario la criticità principale sono le precipitazioni intense e persistenti e la grandine di piccole-medie dimensioni, che potrebbe localmente cadere in maniera abbondante“. Infine, “da menzionare la possibilità di tornado sulla pianura padana-centro orientale lungo le linee di convergenze. Qui saranno presenti elevati valori di umidità, CAPE 0-3 km e buona curvatura degli odografi. Saranno possibili sia tornado non mesociclonici che mesociclonici, comunque di intensità debole (IF0-IF1)”.

Allerta Meteo in 3 aree del Paese

PRETEMP menziona dunque “tre aree da attenzionare:

Friuli Venezia Giulia: è possibile la formazione di un sistema convettivo back-building con piogge intense persistenti (>100 mm/6h). Non è ancora chiaro se questo si formerà sulla fascia prealpina o in pianura lungo la convergenza con lo Scirocco in risalita dall’Adriatico. Toscana: anche in questa regione è possibile la formazione di un sistema convettivo back-building con cumulate totali simili al Friuli lungo una convergenza tra Ostro e Libeccio. La probabilità è maggiore nelle aree centrali della regione. Settori prossimi al Po tra bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia. La convergenza tra sud-ovest in discesa dall’Appennino, Scirocco dall’Adriatico e vento di barriera/outflows da nord potrebbe dar luogo a celle convettive isolate nel pomeriggio, che potrebbero evolvere in supercelle effimere. L’abbondante umidità nei bassi strati, se unita a sufficiente soleggiamento, potrebbe produrre vari vortici, con possibilità di deboli tornado, data anche la buona vorticità sia orizzontale che verticale simulata lungo la linea di convergenza“.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

