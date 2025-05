Allerta Meteo: due cicloni in arrivo sull’Italia, rischio maltempo violento su molte regioni

MeteoWeb

La settimana che ci attende sarà caratterizzata da una duplice offensiva perturbata destinata a sconvolgere il quadro meteorologico su gran parte del nostro Paese. L’Europa si trova al centro di un complesso intreccio di figure bariche, e l’Italia sarà il bersaglio di ben due sistemi ciclonici in rapida successione, con impatti potenzialmente significativi su molte regioni.

Un puzzle atmosferico complesso: i protagonisti in campo

Per comprendere la portata della situazione, è necessario allargare lo sguardo al contesto sinottico europeo. Attualmente, la scena meteorologica è dominata da quattro grandi attori: un’ampia saccatura nord-atlantica, un anticiclone di blocco posizionato sulle Isole Britanniche, una profonda depressione artica attiva sull’Europa centro-orientale e un vortice ciclonico in azione a ridosso della penisola Iberica.

Martedì 20 maggio: primo ciclone in arrivo dall’Iberia

Il primo impulso instabile a raggiungere la nostra Penisola sarà proprio quello proveniente dalla Spagna. Spinto da un flusso occidentale in quota, il vortice ciclonico iberico avanzerà verso est e interesserà le regioni centro-settentrionali italiane nella giornata di martedì 20 maggio. L’impatto sarà notevole soprattutto al Nord, dove sono attese precipitazioni diffuse, localmente intense, mentre le piogge risulteranno più sparse ma comunque significative sul Centro Italia e in Sardegna.

Secondo ciclone in agguato: origine artica e traiettoria esplosiva

Mentre il primo ciclone scivolerà verso sud-est, la scena sarà pronta per l’ingresso del secondo impulso perturbato. Questa nuova figura barica nasce dalla saccatura artica che da giorni mantiene sotto scacco l’Europa centro-orientale, con aria fresca e instabile che si spinge fino al Mar Nero. Inizialmente bloccato in prossimità delle Isole Britanniche, questo minimo depressionario riceverà una doppia spinta: da un lato, il passaggio del ciclone iberico lascerà spazio libero verso sud, dall’altro, una nuova pulsazione dell’Anticiclone delle Azzorre verso nord favorirà lo scivolamento della saccatura verso la Penisola Italiana.

Giovedì 22 e domenica 25 maggio: secondo attacco, questa volta al Centro-Sud

È tra giovedì 22 e domenica 25 maggio che il secondo ciclone farà il suo ingresso nel cuore del Mediterraneo. Le proiezioni indicano un peggioramento marcato che questa volta colpirà in modo più diretto il Centro e il Sud Italia. L’afflusso di aria più fredda in quota e l’elevato contenuto di umidità nei bassi strati creeranno le condizioni ideali per fenomeni anche intensi: piogge abbondanti, temporali, locali nubifragi e un deciso calo termico saranno i protagonisti di fine settimana.

Settimana a rischio maltempo, attenzione agli aggiornamenti

Il quadro che si delinea è quello di una settimana fortemente instabile, nella quale due distinti cicloni attraverseranno l’Italia portando con sé condizioni meteo spesso avverse. La combinazione tra l’azione dei sistemi depressionari e la presenza di blocchi anticiclonici alle alte latitudini rende il pattern particolarmente propenso a sviluppare episodi di maltempo anche severo.

Si consiglia di seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti, in quanto l’evoluzione potrebbe subire variazioni e i fenomeni intensi potrebbero avere un impatto rilevante su viabilità, attività agricole e protezione civile.

L’Italia torna dunque sotto l’assedio del maltempo, con l’ennesimo stop all’anticiclone africano e all’estate anticipata: una primavera che sembra non voler finire.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: