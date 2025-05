Allerta Meteo Emilia-Romagna: Bologna apre il COC

MeteoWeb

In vista della fase di maltempo prevista per la giornata di oggi, a Bologna è stato riaperto il Centro operativo comunale (COC), in modo da gestire le eventuali criticità determinate dal maltempo: è quanto prevede un’ordinanza firmata dal sindaco Matteo Lepore. Il COC chiuderà “a cessata emergenza, cioè quando le allerte emanate da Arpae e Regione Emilia-Romagna riporteranno il codice colore verde“, ha spiegato il primo cittadino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

