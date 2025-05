Allerta Meteo Emilia-Romagna: forti temporali e burrasca da stasera

MeteoWeb

Allerta meteo per “piene dei fiumi, temporali, vento, stato del mare” in Emilia–Romagna: l’avviso, diramato dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae, è valido dalle 12 di oggi, 15 maggio 2025 e per l’intera giornata di domani, 16 maggio 2025. Di seguito il bollettino completo.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Dalle 12:00 del 15 maggio 2025 allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di RA, FC, RN; per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per stato del mare nelle province di RA, FC, RN“. Nella serata di giovedì 15 maggio, si legge nel bollettino, “sono previsti temporali intensi con possibili effetti e danni associati che possono generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua“.

“Dalle 00:00 del 16 maggio 2025 allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di RA, FC, RN; per temporali nelle province di BO, RA, FC, RN; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per stato del mare nelle province di RA, FC, RN“. Nelle prime ore di venerdì 16 maggio “sono previsti temporali intensi sul settore centro-orientale, con possibili effetti e danni associati che possono generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua. Si prevede inoltre un aumento della ventilazione da Nord-Est fino a valori di burrasca moderata (62-74 km/h) e raffiche di intensità superiore su mare, costa, aree di pianura adiacenti e crinale appenninico, e un aumento dell’altezza del moto ondoso al largo superiore a 2,5 m. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o di ingressione marina, in particolare sul settore romagnolo”.

