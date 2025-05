Allerta Meteo ESTOFEX per l’Italia: “in arrivo temporali, grandine e vento forte”

MeteoWeb

Allerta Meteo per l’Italia per una nuova nuova imminente fase di maltempo: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 28 maggio 2025, alle 8 di domani 29 maggio 2025. In dettaglio, un livello 1 è stato emesso per gran parte di Germania, Lussemburgo, Francia orientale, Cechia occidentale e Austria settentrionale, principalmente per forti raffiche di vento, grandine (isolata di grandi dimensioni) e forti piogge. Sono possibili alcuni tornado e non si esclude un evento di forte intensità. Livello 1 per alcune parti dell’Italia settentrionale fino alla Slovenia/estremo sud dell’Austria, principalmente per grandine isolata di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Un livello 1 è stato emesso su alcune parti del Mar Adriatico, principalmente per forti piogge, grandine e raffiche di vento.

Infine, un livello 1 è stato emesso su alcune parti del Caucaso Minore, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e forti piogge.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX descrive una situazione atmosferica complessa sull’Europa. Un campo di alta pressione domina l’Europa sudoccidentale e l’Atlantico subtropicale, mentre un’area di bassa pressione interessa la Scandinavia e l’Europa sudorientale. Una perturbazione in quota si muove dalla Baia tedesca meridionale verso il Mar Baltico e la Finlandia, accompagnata da un settore caldo e umido di origine tropicale. Questo sistema può generare temporali, grazie all’elevata umidità fino a 9-10 km di quota. Il fronte freddo associato avanza lentamente da Nord/Ovest verso Est, portando instabilità soprattutto sulla Germania settentrionale e la Polonia occidentale. Tuttavia, nella parte sudorientale dell’Europa, la massa d’aria è già stata disturbata da precedenti temporali, e la debolezza dei venti in quota riduce il rischio di fenomeni intensi. I modelli meteo sono concordi sullo scenario, ma i dettagli rimangono incerti.

Allerta Meteo per l’Italia, i dettagli

In Italia è attesa instabilità atmosferica soprattutto al Nord. Sono presenti condizioni favorevoli alla formazione di temporali localizzati, anche forti, con possibilità di grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento intense, grazie a una buona combinazione di energia potenziale (MUCAPE >1000 J/kg) e forti venti in quota (20 m/s di wind shear). Di notte è previsto un aumento del rischio di temporali sul Mare Adriatico, con possibilità di piogge forti, grandine e raffiche di vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: