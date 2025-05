Allerta Meteo, ESTOFEX lancia l’allarme fenomeni intensi per l’Italia | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo per una perturbazione in arrivo, che determinerà diffuso maltempo in diverse regioni del Paese, con alto rischio fenomeni intensi: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, 22 maggio 2025, alle 8 di domani 23 maggio 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per alcune zone dell’Algeria nordorientale fino alla Tunisia settentrionale, principalmente per grandine di grandi dimensioni o isolate, e forti raffiche di vento. Un livello 1 è vicino al livello 2 per pericoli simili con probabilità inferiori (incluse alluvioni lampo). Un livello 1 è stato emesso per alcune zone della Bulgaria nordorientale fino alla Romania sudorientale, principalmente per grandine, raffiche e forti piogge su scala locale.

Infine, un livello 1 è stato previsto per alcune zone degli Stati Baltici orientali fino all’estrema Russia nordoccidentale, principalmente per il rischio di tornado isolato e forti piogge/grandine.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX descrive una fase finale di un evento atmosferico prolungato, probabilmente causato da un blocco stratosferico, che sta influenzando il tempo in Europa. Un’area di alta pressione si estende dalle Azzorre verso l’Islanda, mentre una depressione (ciclone) scende dalla Scandinavia verso la Svezia meridionale. Un’onda atmosferica si muove dalla Francia verso Sud/Est, unendosi a un’altra più grande a Nord, attraversando l’Italia settentrionale.

Nel frattempo, una seconda area di bassa pressione si sviluppa sopra la Spagna. Queste configurazioni portano instabilità su gran parte dell’Europa, con un flusso d’aria turbolento che si intensifica. In Russia, invece, si osserva un aumento della pressione.

Un fronte atmosferico ondulato si sposta lentamente verso Est, venendo influenzato da un nuovo ciclone in formazione sul Nord Italia. Ciò porta a un aumento dell’energia disponibile per temporali (CAPE), aumentando le probabilità di fenomeni intensi, soprattutto sull’Italia, evidenzia il bollettino ESTOFEX.

Allarme temporali in Italia

Il bollettino ESTOFEX prevede per l’Italia l’arrivo di un’onda atmosferica in movimento da Ovest, che si unirà a una saccatura principale proveniente dal Nord. Ciò porterà instabilità, specialmente al Nord. Aumenterà l’energia disponibile per temporali (CAPE), con una maggiore probabilità di fenomeni intensi, come piogge forti e temporali, soprattutto nelle regioni settentrionali e lungo il settore orientale del Paese.

