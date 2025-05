Allerta Meteo, ESTOFEX lancia l’allarme maltempo per l’Italia: “rischio supercelle e grandine grossa”

MeteoWeb

Allerta Meteo in Italia per forti piogge e grandine: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, 26 maggio 2025, alle 8 di domani 27 maggio 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per la Turchia nordoccidentale e centro-settentrionale, principalmente per raffiche di vento dannose, grandine di grandi dimensioni o molto grandi, tornado e forti piogge. Un livello 1 è previsto sulla Turchia occidentale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti piogge. Un livello 1 riguarda la Turchia centromeridionale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Inoltre, è stato previsto un livello 1 per Romania e Moldavia, principalmente per forti piogge. Un livello 1 è stato emesso per l’Ucraina, principalmente per forti piogge e tornado. Livello 1 per la Russia occidentale, principalmente per tornado.

Un livello 1 è stato emesso per l’Italia settentrionale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti piogge.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX per l’Italia

In dettaglio, per quanto riguarda l’Italia, il bollettino ESTOFEX riporta inizialmente la formazione di temporali isolati o sparsi sulle montagne. Verso sera e notte, i modelli indicano lo sviluppo di una zona di convergenza di bassa quota sull’area, che fornirà sufficiente portanza per i temporali sulle zone più basse. “Saranno possibili temporali ben organizzati, tra cui supercelle transitorie, con rischio di grandine di grandi dimensioni. Con l’aumento della copertura temporalesca verso notte e la diminuzione della portata media, il rischio di forti piogge aumenterà“, evidenzia il bollettino ESTOFEX. Di seguito la mappa con le aree a rischio maltempo in evidenza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: