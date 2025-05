Allerta Meteo, fine maggio con una goccia fredda sull’Italia: forte maltempo e temperature in ulteriore calo

MeteoWeb

Dovevano esserci i cammelli in questi giorni sull’Italia, quanto i soliti fantomatici super-esperti avevano previsto l’ennesima grande ondata di calore che… non c’è. E’ sempre più probabile che il mese di maggio, finalmente, per la prima volta dopo due lunghi anni, si concluda con anomalie termiche negative e le prospettive per i prossimi giorni sono ancora di freddo anomalo e maltempo intenso. Così come il maltempo che in queste ore imperversa su gran parte d’Italia, con forti temporali, grandinate e nubifragi.

Anche nei prossimi giorni continuerà così, con una goccia fredda che già nella serata di domani, mercoledì 28 maggio, colpirà il Nord/Est iniziando la propria discesa lungo l’Adriatico. Tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio alimenterà instabilità diffusa in tutto il Centro/Sud, con temperature che rimarranno inferiori rispetto alle medie stagionali. Altro che caldo, altro che Anticiclone: l’alta pressione rimane confinata sulla Spagna e non riesce ad inglobare l’Italia.

E anche la prossima settimana continuerà il maltempo, intenso e violento su tutto il Nord. I dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: