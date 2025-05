Allerta Meteo, FOCUS sul forte maltempo di stasera e domani: temporali violentissimi al Centro e al Nord Italia

MeteoWeb

Non cambia la situazione meteo sull’Italia in questi ultimi giorni del mese di Maggio: saranno ancora caratterizzati dal forte maltempo, con piogge e temporali localmente intensi. Anche oggi pomeriggio avremo temporali in Abruzzo, in Emilia, in Piemonte e Lombardia, a tratti intensi. Ma sarà soprattutto domani, martedì 27 maggio, ad infuriare il maltempo: fenomeni temporaleschi estremi faranno sul serio già nella notte e nelle prime ore del mattino al Nord/Ovest, in Piemonte e Lombardia, con violenti nubifragi su Milano, Varese, Como, Monza, Bergamo, Pavia e Lodi. Queste le città più colpite dai fenomeni estremi.

Nel pomeriggio-sera di martedì il maltempo si estenderà al Centro colpendo in modo molto pesante gran parte del territorio nazionale, tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Il maltempo proseguirà anche nei giorni successivi, più concentrato al Sud. Le temperature aumenteranno in modo lento e graduale, ma non ci sarà alcuna ondata di caldo.

L’Anticiclone, infatti, non riuscirà ad inglobare l’Italia intera: troppo forti gli spifferi freschi e instabili che continueranno da Nord, aprendo la strada ad una nuova violenta perturbazione atlantica che nel weekend sfonderà nel Mediterraneo dalla Valle del Rodano aprendo una nuova fase di forte maltempo che porterà piogge torrenziali e violenti temporali in tutto il Nord Italia e su buona parte del Centro nei primi giorni del mese di Giugno. Maltempo che poi gradualmente si estenderà anche al Centro/Sud la prossima settimana, con temperature in picchiata. Attenzione ai fenomeni estremi: tornado e grandine continueranno, ormai da anni sono una routine della stagione estiva soprattutto sul Nord Italia.

