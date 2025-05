Allerta Meteo, forte maltempo per un violento Ciclone in transito sull’Italia. Ne arriveranno altri 3 entro fine mese, e che freddo anomalo!

MeteoWeb

Infuria il maltempo sull’Italia per il Ciclone appena arrivato nel nostro Paese, dopo aver colpito duramente la Spagna e soprattutto la Francia meridionale flagellata da alluvioni e grandinate distruttive tra ieri pomeriggio e questa mattina. Piove a dirotto da questa mattina in Piemonte, con picchi di oltre 100mm a Pinerolo e dintorni con temperature molto basse per la stagione (Torino non supera i +14°C in pieno giorno). Ma preoccupa ancora di più il maltempo che nel pomeriggio-sera colpirà con grande veemenza basso Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.

Emblematica la mappa del modello Moloch con le previsioni delle precipitazioni proprio per il pomeriggio-sera di oggi:

Il maltempo continuerà ad intensificarsi nei prossimi giorni. Tra giovedì 22 e venerdì 23 un altro Ciclone transiterà sull’Italia portando forte maltempo e freddo intenso al Nord. Le temperature già domani, mercoledì 21, crolleranno in tutt’Italia, raggiungendo valori decisamente inferiori rispetto alle medie del periodo e mantenendosi poi così fresche a lungo, almeno fino a fine maggio.

Nel weekend l’Italia sarà attraversata da un altro Ciclone che stavolta sfonderà al Sud, dove domenica 25 maggio ci aspettiamo forti piogge. E la prossima settimana avremo un’altra tempesta che dovrebbe scivolare giù dal cuore dell’Europa all’Adriatico, portando ancora maltempo nelle Regioni dell’Italia orientale e meridionale. Nel video di seguito tutte le mappe con le traiettorie delle tempeste in arrivo, le previsioni e i dettagli:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: