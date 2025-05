Allerta Meteo, forti temporali in arrivo sulla Romagna: rischio fenomeni autorigeneranti

MeteoWeb

Una nuova fase di instabilità è pronta a interessare l’Emilia-Romagna nelle prossime ore, con particolare attenzione alla Romagna e al crinale appenninico occidentale. L’evoluzione meteo sarà guidata da flussi sud-occidentali umidi e instabili che, incontrando la barriera orografica appenninica e le correnti in quota, potrebbero generare rovesci e temporali localmente intensi, specialmente nel tardo pomeriggio e in serata.

Le zone più a rischio: focus su Romagna e Appennino emiliano

Secondo le più recenti elaborazioni modellistiche, le precipitazioni più rilevanti sono attese tra il crinale appenninico dell’Emilia centro-occidentale, le pianure del piacentino e parmense e soprattutto la Romagna, dove i fenomeni potrebbero assumere carattere di persistenza o addirittura autorigenerarsi.

Non tutti i modelli sono concordi sulla localizzazione precisa: alcune proiezioni vedono coinvolta buona parte della Romagna, dai settori montuosi fino alle coste, mentre altre limitano i fenomeni più intensi alle zone tra Cesenate, Riminese e Marche settentrionali.

I dettagli previsionali per le prossime ore

Precipitazioni: in un primo momento si attendono rovesci sparsi e locali temporali sull’ Appennino emiliano e sulle pianure occidentali , in particolare nel piacentino . Altrove le precipitazioni saranno isolate o assenti. Tuttavia, nel pomeriggio-sera è previsto un significativo peggioramento , con temporali diffusi in Romagna e sull’ Ovest Emilia . Su Forlivese e Riminese si teme la formazione di celle temporalesche persistenti , capaci di rigenerarsi sul posto, aumentando il rischio di accumuli elevati in tempi brevi.

in un primo momento si attendono sull’ e sulle , in particolare nel . Altrove le precipitazioni saranno isolate o assenti. Tuttavia, , con in e sull’ . Su si teme la formazione di , capaci di sul posto, aumentando il in tempi brevi. Venti: inizialmente moderati da sud-ovest, con raffiche più intense sulle aree montuose. Nel corso del pomeriggio, la ventilazione tenderà a ruotare da nord-ovest, con conseguente attenuazione della componente meridionale e possibile ristagno delle celle convettive.

La tendenza per venerdì e il weekend: miglioramento in vista

La giornata di venerdì si manterrà ancora instabile, soprattutto al mattino, quando saranno possibili piogge sparse e locali rovesci, più probabili lungo l’Appennino e sulla Romagna interna. Tuttavia, i modelli indicano una graduale attenuazione dell’instabilità tra sabato e domenica, grazie all’avvicinamento di una zona anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale. Ne conseguirà un weekend in miglioramento, con ampie schiarite e un clima più stabile su gran parte della regione.

Un quadro da monitorare con attenzione

L’episodio atteso rappresenta una tipica dinamica convettiva primaverile, ma con potenziale per fenomeni intensi e localizzati, in particolare in presenza di convergenze e stazionarietà dei temporali. Per questo motivo è importante prestare attenzione alle eventuali allerte diramate dalla Protezione Civile e seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

