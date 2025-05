Allerta Meteo, forti temporali in tutt’Italia oggi e domani. Poi arriva il Super-Ciclone Afro-Mediterraneo | MAPPE

MeteoWeb

Inizia oggi un’altra settimana di forte maltempo sull’Italia, dopo quella appena conclusa che si è caratterizzata per fenomeni meteo estremi sulle Regioni del Centro/Nord con freddo anomalo rispetto alle medie stagionali. Un freddo che continuerà anche nei prossimi giorni, anzi si intensificherà al Centro/Sud dove ci attende un lungo periodo con temperature molto basse rispetto alla norma di questo periodo dell’anno. Siamo a metà maggio, eppure nei prossimi giorni al Sud sembrerà di essere a tratti ancora in inverno. Ma andiamo con ordine e partiamo dal maltempo di oggi e domani.

Forti temporali pomeridiani colpiranno un po’ tutt’Italia, con fenomeni molto intensi nel pomeriggio di oggi al Nord/Est (attenzione in Veneto!), in Emilia Romagna, in Toscana, in Abruzzo e Molise, in Calabria, Sicilia e Sardegna:

Domani, martedì 13 maggio, i temporali pomeridiani si intensificheranno ulteriormente e colpiranno in modo molto intenso il Piemonte e tutto il Centro/Sud, con forti temporali nel Lazio, in Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Ma tutte le attenzioni sono sul Super-Ciclone in arrivo a metà settimana: una tempesta di origine atlantica che si genererà sul Maghreb per l’ingresso di masse d’aria fresche e umide dal Golfo di Biscaglia all’Algeria, tramite la Spagna. Il maltempo investirà il Sud Italia a partire dalle prime ore di giovedì 15 maggio, con forti temporali in risalita dal Mediterraneo centrale su Sardegna e Sicilia. Già nel pomeriggio di giovedì il maltempo si estenderà alla Calabria e al resto del Sud, dove poi si intensificherà venerdì 16 e persisterà anche sabato 17. Soltanto domenica 18 ci attendiamo un miglioramento della situazione, ma sarà breve e illusorio. La prossima settimana, infatti, arriverà un’altra tempesta che alimenterà ulteriori fenomeni di maltempo in tutto il Paese.

I dettagli, le mappe e le previsioni meteo dettagliate nel nostro video di seguito:

