Allerta Meteo, forti temporali su tutto il Centro/Nord: fenomeni violentissimi in corso | LIVE

Infuria il maltempo in queste ore pomeridiane su tutto il Centro/Nord Italia. Forti temporali stanno colpendo le Regioni settentrionali, risalendo lungo il bordo orientale del Ciclone posizionato tra Liguria e Costa Azzurra. Tante situazioni di criticità per i forti temporali che si stanno abbattendo su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, con un violento nubifragio a Pisa durante l’arrivo della tappa del Giro d’Italia flagellato da un nubifragio.

Le mappe e la situazione in diretta nel video:

