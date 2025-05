Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: piogge intense, temporali e forte vento

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un‘allerta meteo gialla per criticità idrogeologica a causa delle piogge intense e dei temporali previsti per le prossime ore su gran parte della regione. L’avviso meteo sarà in vigore dalle 6 di domani, giovedì 22 maggio, fino alla mezzanotte. “Domani – riporta il bollettino di allerta – una saccatura atlantica determinerà l’afflusso di correnti umide sud-occidentali in quota e di Scirocco nei bassi strati sulla regione. Tale situazione comporterà diffusa instabilità, specialmente tra i monti e la pianura”.

“Saranno probabili rovesci e temporali, che si presenteranno a più riprese nel corso della giornata. In genere le piogge saranno complessivamente intense sulle Alpi e in pianura, molto intense sulle Prealpi, più moderate invece sulla costa. Qualche temporale, qualora stazionario, potrà determinare accumuli di pioggia intensi in poche ore anche in pianura. Su bassa pianura e costa soffierà Scirocco sostenuto, moderato in pianura. In quota soffierà vento da moderato a sostenuto da sud”, si legge nel bollettino.

“Il verificarsi di tali eventi – avverte la Protezione Civile – può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali”.

