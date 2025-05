Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: ancora piogge e temporali, forte vento sulla costa

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato una nuova allerta meteo gialla per piogge intense e temporali. L’avviso meteo, in vigore dalle 13 di oggi fino alle 12 di domani, martedì 6 maggio, proroga di fatto l’allerta diramata ieri. Nel corso del pomeriggio e fino a sera, sono previsti “rovesci e temporali sparsi, che si presenteranno a più riprese specie tra la pianura e i monti e in particolare sulle Prealpi, dove le piogge potranno essere localmente molto intense. Sulla costa pioverà meno e soffierà Scirocco sostenuto che verso sera girerà in Bora moderata così che in nottata le piogge sull’area montana tenderanno ad attenuarsi, sia come diffusione che come intensità”, si legge nel bollettino di allerta.

Per domani, martedì 6 maggio, “permarrà instabilità, ma il flusso umido sciroccale nei bassi strati verrà a mancare, per cui le piogge saranno nel complesso meno consistenti di lunedì, anche se permarrà la possibilità di rovesci e temporali su tutto il territorio regionale”, conclude il bollettino, in cui si precisa che si prevede “l’innalzamento dei corsi d’acqua di pianura in particolare nel bacino del fiume Meduna e del fiume Tagliamento”.

