Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia, domani piogge e temporali forti

Emessa allerta meteo gialla per criticità idrogeologica in quasi tutto il Friuli Venezia Giulia per piogge localmente molto intense. L’avviso è valido per tutta la giornata di domani, lunedì 5 maggio. La Sala operativa regionale della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia segnala che “sono probabili rovesci e temporali, che si presenteranno a più riprese nel corso della giornata e che potranno essere anche di forte intensità, specie al mattino. Le piogge potranno essere localmente anche molto intense nel caso di stazionarietà dei temporali”. Nell’avviso, “si raccomanda ai Comuni e a tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile l’attivazione di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa, attuando le proprie procedure corrispondenti agli scenari previsti”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

