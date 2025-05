Allerta Meteo, ecco la goccia fredda pronta a sfondare sull’Italia: grandine, tornado e freddo anomalo al Centro/Sud!

MeteoWeb

Mentre la Spagna si infiamma per la prima volta in stagione con temperature che oggi pomeriggio hanno raggiunto +38°C a Siviglia, +33°C a Madrid e Saragozza, sull’Italia sta per irrompere la goccia fredda proveniente dal cuore d’Europa: è imminente lo sfondamento dell’arco alpino, e nei prossimi due giorni – giovedì 29 e venerdì 30 maggio – avremo forte maltempo al Centro/Sud, soprattutto nelle Regioni Adriatiche. Le temperature scenderanno ulteriormente, portandosi ben al di sotto rispetto alle medie stagionali in modo particolare su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, le Regioni più colpite da questa nuova perturbazione.

L’avanzata del fronte freddo è ben visibile nelle immagini satellitari in tempo reale: la nuova tempesta arriverà sull’Italia nella sera-notte e poi scivolerà giù lungo l’Adriatico nel corso della mattinata di domani, innescando forti temporali con grandinate e trombe d’aria lungo le coste, dalla riviera marchigiana fino al Salento. Attenzione ai fenomeni estremi, al forte vento, ai locali nubifragi.

L’instabilità proseguirà anche venerdì 30, poi un periodo più mite e soleggiato ma durerà poco. All’orizzonte c’è ancora maltempo di origine atlantica: la prossima settimana tornerà a colpire duramente dapprima Spagna e Francia, poi anche l’Italia. I dettagli nel video:

