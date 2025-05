Allerta Meteo, il maltempo flagella l’Italia e si estende anche al Sud

MeteoWeb

Piove a dirotto e fa freddo da inizio settimana sul Centro/Nord Italia, colpito nelle ultime ore da grandinate, trombe d’aria, nubifragi e alluvioni lampo con numerose criticità sui territori. Questa mattina le temperature minime sono piombate fino a +3/+4°C in pianura nel Piemonte, valori molto bassi rispetto alle medie stagionali. La neve è caduta sui rilievi alpini fino a 1.300/1.400 metri rendendo quasi invernale lo scenario in tutte le Regioni dell’Italia settentrionale. E il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore.

Davvero spettacolare l’ultimo aggiornamento dell’immagine satellitare, con il ciclone ad alimentare il maltempo posizionato nell’alto Adriatico e nubi sparse su gran parte del nostro Paese:

Ma domani, venerdì 9 maggio, il maltempo si estenderà anche al Centro/Sud, pur con persistenza di fenomeni di maltempo diffuso anche al Centro/Nord. Un maltempo, quello del Sud, che proseguirà anche la prossima settimana, intensificandosi ulteriormente. Tutti i dettagli nel video:

