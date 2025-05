Allerta Meteo: in arrivo sabbia sahariana e ciclone mediterraneo, rischio nubifragi

MeteoWeb

Il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si fa sempre più complesso con l’avvicinarsi del fine settimana. L’Italia, nel cuore di questa dinamica, è attualmente interessata dall’interazione tra due masse d’aria di diversa origine: una più umida e instabile, in arrivo da ovest, e un’altra molto più calda e secca, in risalita dal nord Africa. Una situazione delicata che potrebbe evolvere rapidamente verso scenari di maltempo diffuso e fenomeni estremi, soprattutto all’inizio della prossima settimana.

Due masse d’aria in collisione: i protagonisti atmosferici

In queste ore, sullo scacchiere europeo, si stanno muovendo due strutture principali. Da un lato troviamo una circolazione ciclonica atlantica attiva tra Francia e Spagna, responsabile di un costante richiamo di umidità e instabilità verso il Mediterraneo occidentale. Dall’altro lato, un vortice subtropicale sul Mar Libico, associato a una risalita di aria molto calda e carica di pulviscolo sahariano, sta guadagnando terreno verso nord.

Questa combinazione rappresenta una tipica configurazione da battaglia di masse d’aria, in cui le differenze di temperatura e contenuto di umidità creano i presupposti per la formazione di fenomeni intensi e localizzati, come temporali a base alta, piogge sporche e venti forti.

Il weekend: tra variabilità e instabilità crescente

Il fine settimana non sarà dominato da una perturbazione netta, ma piuttosto da una fase variabile e in continua evoluzione. La depressione atlantica continuerà infatti a stazionare tra il Golfo di Biscaglia e la Penisola Iberica senza affondare direttamente nel Mediterraneo, ma ruotando lentamente in senso antiorario.

Questa rotazione ciclonica favorirà un’accelerazione del getto subtropicale, il flusso d’aria veloce in uscita dal Sahara, che tenderà ad incurvarsi verso l’Italia centrale e la Sardegna. Proprio quest’ultima regione potrebbe essere la prima a fare i conti con nuovi temporali nella notte tra sabato e domenica, associati a una forte divergenza in quota.

Inoltre, sarà in arrivo una quantità eccezionale di polvere sahariana. Secondo le prime simulazioni, si tratta del carico più consistente registrato dall’inizio del 2025, sia in termini di sospensione atmosferica che di deposizione al suolo tramite precipitazioni. Il fenomeno porterà cieli giallastri, foschia e le classiche “piogge rosse” in molte aree del Centro-Sud.

Verso una settimana di forte maltempo?

La tendenza per l’inizio della prossima settimana appare potenzialmente esplosiva. I modelli numerici iniziano a convergere sull’ipotesi di una profonda ciclogenesi mediterranea, con la nascita di un vero e proprio vortice di bassa pressione a scala sinottica, in grado di raggiungere un minimo barico vicino ai 995 hPa.

La genesi di questo vortice è da ricondurre proprio al persistente blocco ciclonico iberico, che nei prossimi giorni spingerà energia verso il nord Africa, innescando così un’area di convergenza instabile. Secondo le attuali proiezioni, il ciclone potrebbe svilupparsi già dalla giornata di martedì tra Algeria e Tunisia, per poi dirigersi verso il Canale di Sicilia e il Tirreno meridionale.

L’impatto potrebbe essere significativo: nubifragi, mareggiate e raffiche di vento oltre i 90 km/h, con il Sud Italia e le Isole Maggiori tra le aree più esposte.

Cosa aspettarsi e come prepararsi

Va detto con chiarezza: al momento si tratta ancora di proiezioni a medio termine, soggette a variazioni anche sostanziali. Tuttavia, il contesto generale suggerisce prudenza. Il mix tra aria calda subtropicale, umidità atlantica e divergenza in quota è tra i più favorevoli alla nascita di eventi meteorologici severi.

Chi vive o si troverà nei prossimi giorni in Sardegna, Sicilia, Calabria o Puglia farebbe bene a seguire con attenzione gli aggiornamenti ufficiali, a partire dai bollettini della Protezione Civile e dalle elaborazioni dei centri meteo regionali.

Una fase meteo da monitorare con attenzione

La primavera 2025 si conferma instabile e imprevedibile, dominata da uno scenario meteorologico di forte contrasto tra masse d’aria. Dopo settimane di alternanza tra giornate estive e piogge improvvise, il Mediterraneo torna ad essere il crocevia di fenomeni intensi, alimentati da dinamiche globali sempre più complesse.

In attesa di conferme dai modelli, la parola d’ordine resta prudenza: un’eventuale ciclogenesi mediterranea può evolvere molto rapidamente e trasformarsi in un’emergenza in poche ore. Restare informati è, oggi più che mai, un atto di responsabilità.

