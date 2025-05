Allerta Meteo, “instabilità tra tarda mattinata e pomeriggio”: ecco dove

MeteoWeb

Allerta Meteo per fenomeni convettivi, che potranno essere localmente associati a gradine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Il transito di un’onda corta, già presente sul nord-ovest dalla seconda metà del giorno precedente, favorirà condizioni di instabilità notturne sulla Pianura Padana“, riporta il bollettino PRETEMP, pubblicato ieri e valido per l’intera giornata odierna. “Saranno interessati progressivamente fra tarda mattinata e pomeriggio le aree appenniniche del centro-sud, mentre da ovest avanza un’area anticiclonica su nord-ovest e Mar Tirreno. Un livello zero è stato emesso per Pianura Padana e Appennino per fenomeni convettivi perlopiù isolati, che potranno essere localmente associati a gradine di piccole dimensioni”.

