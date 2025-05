Allerta Meteo, irruzione artica imminente: venti forti, temporali e crollo termico sul versante Adriatico

MeteoWeb

Un’imponente irruzione di aria fredda di origine artica sta per investire l’Italia, portando con sé un deciso cambiamento delle condizioni meteo su molte regioni del Centro-Nord, in particolare lungo il versante adriatico. Il responsabile di questa svolta è un fronte freddo collegato a un ciclone artico in discesa dal Nord Europa, che nella notte e nella giornata di venerdì 16 maggio favorirà un contesto marcatamente instabile e ventoso, con fenomeni anche di forte intensità.

Emilia Romagna nella morsa del maltempo: Bora forte e temporali su Reggiano e Modenese

Già dalla notte, i primi temporali si stanno formando tra Veneto e Lombardia, per poi scivolare verso sud-est coinvolgendo ampie aree dell’Emilia Romagna. In questa regione, i fenomeni più intensi sono attesi tra le province di Reggio Emilia e Modena, nonché lungo i settori appenninici centro-orientali. Il Piacentino, invece, potrebbe restare più ai margini.

La discesa del fronte freddo sarà accompagnata da un brusco rinforzo dei venti di Bora, in particolare tra il Ferrarese e la Romagna, con raffiche che potrebbero superare gli 80 km/h. Con il passaggio del sistema perturbato, assisteremo anche a un calo generalizzato delle temperature, pur restando su valori prossimi alle medie stagionali.

Marche e Abruzzo sotto assedio: rischio nubifragi e grandinate nelle zone interne

Nel corso della giornata, il maltempo si sposterà rapidamente verso sud-est, andando a interessare Marche, Umbria e Abruzzo. Le aree maggiormente esposte saranno quelle interne, dove i contrasti tra masse d’aria diverse saranno più accentuati.

Nel dettaglio, tra Maceratese, Ascolano, Chietino e zona Majella, sono attesi temporali intensi, localmente accompagnati da grandine e nubifragi. L’area dell’Aquilano, inizialmente risparmiata, potrebbe vedere rovesci sparsi nel corso del pomeriggio. Anche qui il passaggio frontale comporterà un forte rinforzo dei venti da Nord-Est e una netta flessione delle temperature.

Mari agitati, vento teso e instabilità residua: il quadro per il weekend

Nel frattempo, anche i mari italiani saranno interessati da una ventilazione sostenuta: sono attesi forti venti ciclonici da nord-est su tutto l’Adriatico e il Mar Ionio, con moto ondoso in aumento e condizioni talvolta proibitive per la navigazione costiera.

Sabato e domenica il tempo tenderà a migliorare, ma la stabilità atmosferica sarà ancora lontana dall’essere consolidata. Saranno infatti possibili locali acquazzoni pomeridiani nelle aree interne e montuose, in un contesto comunque più soleggiato rispetto ai giorni precedenti.

Conclusione

L’irruzione artica attesa tra giovedì notte e venerdì segna un nuovo capitolo in un mese di maggio decisamente instabile. L’interazione tra masse d’aria fredda e mite determinerà temporali intensi, grandinate, venti forti e un calo termico sensibile soprattutto sulle regioni del versante adriatico. I prossimi giorni richiederanno prudenza, soprattutto per chi si sposta lungo le coste e nelle aree montane.

