Allerta Meteo, Italia nella morsa dell’instabilità: anche oggi rischio temporali

Allerta Meteo anche oggi, venerdì 23 maggio: la perturbazione che ieri ha determinato forte maltempo si allontana gradualmente dall’Italia, ma lascia dietro di sé tanta instabilità che nel corso della giornata determinerà la formazione di rovesci e temporali. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Una goccia fredda in quota con annesso minimo depressionario al suolo in moto verso i Balcani forzerà ancora un richiamo meridionale di correnti umide in direzione delle coste croate, con un discreto apporto di energia al di sotto di un ramo divergente del JS e in concomitanza del transito di una decisa anomalia positiva di PV. Qui potrebbe formarsi un temporale forte nella notte con rischio forti piogge, tornado, downburst e minore grandine“, riporta il bollettino PRETEMP, pubblicato nella tarda serata di ieri e valido per l’intera giornata odierna.

Sull’Italia “l’instabilità sarà più disorganizzata e in genere a cella singola, a eccezione di Friuli-Venezia Giulia nella notte e forse Campania in mattinata, dove potranno formarsi anche multicelle. I rischi saranno limitati a qualche forte pioggia, tromba marina non mesociclonica e occasionalmente qualche raffica di vento e chicco di grandine“.

Livello 1 per la Croazia

“Lungo una convergenza tra un wind barrier di scirocco e venti da ovest in lenta evoluzione a SE si concentrerà CAPE fino a 1200 J/Kg, ben bilanciato da un DLS non eccessivo attorno ai 20 m/s. L’eccesiva umidità nei bassi e medi strati con PWAT previsto attorno ai 30 mm, potrebbe favorire forti piogge, anche esaltate dall’orografia e in lento movimento verso SE“, spiega PRETEMP. “Questi parametri in concomitanza di un discreto veering del vento con la quota in senso antiorario (SREH 0-3 KM> 300 m^2/s^2 e 0-1 KM di 150 m^2/s^”) sono favorevoli alla formazione di un temporale forte a multicella o supercella, che potrebbe produrre anche un vortice mesociclonico. Nelle zone interne venti da nordest meno umidi saranno via via più stabili, con le celle che si concentreranno attorno ai primi rilievi. Si segnala inoltre la presenza di un delta theta e fino a -10 K con rischio downburst di tipo umido; infine l’eccesiva umidità potrebbe sfavorire la crescita di chicchi di grandine di medie dimensioni, sebbene in caso di supercella la rotazione dell’updradt potrebbe sopperire ed essi potrebbero comunque formarsi“.

Allerta Meteo per basso Lazio e Campania

Durante la notte “il fronte freddo in indebolimento evolverà a sud, entrando in una zona di più alta pressione. Il mare relativamente freddo, il CAPE minore a causa della ventilazione meridionale meno decisa nei bassi strati, renderà l’innesco più difficile rispetto ai Balcani, sebbene il DLS sia pure più intenso mancheranno dinamiche favorevoli in alta troposfera. E’ possibile la formazione di un breve temporale a multicella, con qualche forte raffica di vento, qualche piccolo chicco di grandine e al più qualche forte pioggia nell’ambito di un livello 0“.

Nord e Centro

“Una convergenza tra venti da sud e la bora in entrata da nordest accumulerà energia e SREH nei primi 3 km di atmosfera, con la possibile formazione di trombe marine non mesicloniche tra delta del Po e Romagna nelle prime ore della notte; mentre in Friuli proseguiranno inizialmente (00-02 UTC) piogge forti legate a un sistema multicellulare ancorato al Carso. Nel pomeriggio qualche cella sparsa potrebbe formarsi tra Prealpi centro orientali e appennino settentrionale“, conclude il bollettino.

