Allerta Meteo ESTOFEX: Italia nel mirino dei temporali, occhi puntati sull’Adriatico

Allerta Meteo per una nuova giornata all’insegna dei temporali, con rischio fenomeni intensi: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, 23 maggio 2025, alle 8 di domani 24 maggio 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso su alcune parti del Mar Adriatico centrale per tutti i tipi di pericoli, tra cui grandine, forti raffiche di vento, forti piogge e tornado. Un livello 2 è stato previsto per alcune parti della Bosnia-Erzegovina nordorientale/Serbia settentrionale fino alla Romania nordoccidentale, principalmente per raffiche forti e grandine di grandi dimensioni o molto grandi. Emesso un livello 2 per la Romania sudorientale fino all’estremo nord-orientale della Bulgaria, principalmente per grandine di grandi dimensioni o molto grandi, forti raffiche e forti piogge. Entrambe le aree di livello 2 sono inquadrate da un’ampia area di livello 1 con pericoli simili ma con probabilità ridotte.

Infine, un livello 1 è stato emesso per la Bielorussia settentrionale fino all’estremo Nord/Ovest della Russia, principalmente per una minaccia di tornado, grandine, raffiche e pioggia.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX descrive una situazione meteorologica ancora piuttosto stabile sull’Europa occidentale, anche se il blocco anticiclonico che ha dominato finora inizia lentamente a indebolirsi. Nonostante questo cambiamento, la configurazione generale dell’atmosfera non varia molto nel breve periodo.

Sulla Scandinavia è presente una vasta area di bassa pressione in quota, un vortice ciclonico, che continua a inviare aria più fredda e relativamente stabile verso Sud, cioè in direzione dell’Europa centrale. Nel frattempo, una piccola perturbazione inizia a muoversi dal Nord dell’Adriatico, viaggiando rapidamente verso Est-Nord/Est, e contribuisce a rimescolare l’aria in quelle zone.

Nel Sud/Ovest dell’Europa, l’atmosfera diventa leggermente più instabile a causa di un abbassamento dei geopotenziali, un segnale che in quota la pressione scende. Tuttavia, su una parte dell’Europa orientale si afferma un nuovo blocco anticiclonico che dalla zona più orientale del Mediterraneo si estende fino alla Russia.

La parte più attiva dal punto di vista meteorologico si trova lungo il confine orientale della vasta saccatura in quota. Qui, un fronte atmosferico ondulato avanza lentamente verso Est e Sud/Est. Davanti a questo fronte, l’aria è più calda e instabile: si tratta di una configurazione ideale per lo sviluppo di temporali, che sono quindi attesi soprattutto tra l’Europa centro-orientale e sud-orientale, dove l’instabilità sarà più marcata.

La situazione attesa in Italia

Come evidenziato dalla mappa seguente, per la zona dell’Adriatico centrale è attesa una situazione potenzialmente severa. Una perturbazione in transito, accompagnata da forti venti in quota, incontra una massa d’aria calda e instabile (CAPE fino a 1200 J/kg). Ciò favorisce la formazione di temporali organizzati, incluse multicelle e supercelle, capaci di produrre grandine, forti raffiche di vento, piogge intense e anche qualche tornado isolato. La costa adriatica centrale italiana è inclusa nel livello 1 di rischio, mentre il Mare Adriatico immediatamente al largo è evidenziato da un livello 2 per fenomeni più intensi. Il generale rischio temporali comprende poi tutta l’Italia, da Nord a Sud.

