Allerta Meteo Lazio: temporali, crollo termico e Libeccio in arrivo

Dopo un inizio di maggio all’insegna del sole e delle temperature quasi estive, il quadro meteorologico è destinato a cambiare radicalmente. L’anticiclone, che nei giorni scorsi ha regalato cieli sereni e massime oltre la media stagionale, è ormai giunto agli sgoccioli. Le prime avvisaglie si faranno sentire già nel corso di domenica, con cieli velati e possibili fenomeni isolati, in particolare nelle zone interne della Toscana e dell’Italia centrale.

Ma sarà da lunedì 5 maggio che prenderà corpo una vera e propria fase instabile su larga scala, destinata a insistere per diversi giorni. Le regioni centrali tirreniche, con il Lazio in prima linea, saranno coinvolte da un peggioramento di stampo tipicamente primaverile, con piogge diffuse, temporali e un deciso calo delle temperature.

Correnti fresche dal Nord Europa in arrivo: ecco cosa aspettarsi

All’origine del cambiamento c’è una depressione atlantica in discesa dal Nord Europa, pronta a impattare sul bacino centrale del Mediterraneo. Questo tipo di configurazione richiama correnti più fresche e instabili, le quali, interagendo con masse d’aria più calde preesistenti, genereranno forti contrasti atmosferici.

Il risultato? Una settimana all’insegna della variabilità, con temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da nubifragi, grandinate e colpi di vento. Gli esperti segnalano che tra lunedì 5 e giovedì 8 maggio, il Lazio potrebbe essere interessato da fenomeni piovosi intermittenti, ma persistenti, alimentati da flussi umidi sud-occidentali di Libeccio, notoriamente ricchi di umidità.

Le zone più a rischio e i possibili effetti al suolo

Le aree collinari e montuose dell’interno potrebbero risultare tra le più esposte ai temporali pomeridiani, ma anche le zone costiere e le aree urbane non sono escluse da episodi intensi. Nubifragi localizzati, allagamenti temporanei, e raffiche di vento improvvise sono scenari possibili, specie nei momenti di maggiore instabilità.

Nonostante la dinamicità della situazione, si alterneranno anche brevi schiarite tra una perturbazione e l’altra, in grado di illudere con momentanee tregue. Proprio per questo motivo si consiglia di prestare massima attenzione e tenere sempre con sé un ombrello, specie durante gli spostamenti quotidiani.

Crollo delle temperature: torna un clima più in linea con la primavera

Accanto alle piogge, il secondo elemento di rilievo sarà il calo delle temperature, che si riporteranno su valori più consoni al periodo. Dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi, molte località del Lazio vedranno le massime scendere anche di 6-8°C rispetto alla media recente. I venti di Libeccio contribuiranno inoltre a rendere il clima più fresco e umido, aumentando la sensazione di instabilità.

Quando finirà il maltempo?

Secondo le proiezioni a medio termine, questa fase perturbata potrebbe protrarsi almeno fino a giovedì 8 maggio, con un graduale miglioramento possibile solo verso il weekend successivo. Tuttavia, la situazione resta in continua evoluzione e sarà necessario monitorare giorno per giorno l’andamento delle perturbazioni in arrivo dal Nord Atlantico.

Conclusione: inizia la “vera” primavera, quella instabile e imprevedibile

Dopo settimane di tempo stabile e temperature fuori stagione, la primavera mostra finalmente il suo volto più autentico: instabile, capricciosa, dinamica. Un richiamo alla normalità climatica che, seppur meno comodo, è fondamentale per ricaricare le risorse idriche e garantire un equilibrio ambientale.

Prepariamoci dunque a una settimana movimentata: piogge, temporali e temperature più fresche saranno i protagonisti. L’estate può attendere.

