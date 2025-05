Allerta Meteo Liguria: domani forti temporali, scatta il codice giallo

MeteoWeb

Arpal ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali su tutta la Liguria dalle 8 alle 18:00 di domani, martedì 20 maggio. Il passaggio di un nucleo di aria fredda causa domani condizioni di spiccata instabilità sulla Liguria, in particolare tra fine mattinata e pomeriggio: per questo motivo Arpal ha emanato l’allerta gialla per temporali dalle 8 alle 18 di martedì 20 maggio (Allerta temporali: perciò riguarda “solo” i bacini piccoli e medi). La modellistica previsionale è concorde sulla formazione dei temporali anche forti, non altrettanto sulla loro localizzazione di dettaglio, che come sempre per questo tipo di evento meteo è affetta da elevata incertezza nell’ordine di qualche decina di chilometri, ha sottolineato Arpal in una nota.

Le precipitazioni potranno essere intense e in lento movimento, soprattutto sul settore centrale della Liguria; tuttavia non si escludono temporali anche su Finalese e Tigullio. Mare molto mosso, vento forte da sud est sul centro levante e da nord ovest sul centro ponente. Attenzione alle raffiche legate ai temporali più intensi, sottolinea Arpal.

