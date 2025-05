Allerta Meteo Lombardia: piogge e temporali dal pomeriggio di oggi

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Monitoraggio Richi Naturali di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico valida dalle 21 di oggi alle 14 di domani, martedì 27 maggio, e per rischio temporali a partire dalle 12 di domani, su buona parte della regione. Nella seconda metà della giornata di oggi, “si attende un rapido e marcato aumento dell’instabilità su buona parte della Lombardia. Nel dettaglio, si prevedono rovesci e temporali sparsi sulle Prealpi nel corso del pomeriggio, dapprima su Prealpi Bresciane e Orobie, nelle ore successive anche sui settori più occidentali. In tarda serata probabile attivazione di rovesci e qualche temporale anche sull’alta pianura occidentale”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, martedì 27 maggio, “si prevedono precipitazioni su buona parte della regione. In particolare, nella notte è prevista la formazione di rovesci e temporali tra alta pianura e Prealpi Occidentali, in movimento verso Est con il passare delle ore fino a raggiungere le province orientali entro il primo mattino con possibili locali accumuli fino a 50-70mm/6h. Successivamente, residua instabilità con al più brevi rovesci a ridosso delle Prealpi”, riporta il bollettino.

