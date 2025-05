Allerta Meteo Lombardia: forti temporali in arrivo tra lunedì sera e martedì mattina

MeteoWeb

La Lombardia sta vivendo un inizio settimana segnato da un’alternanza di instabilità e miglioramento. Dopo il passaggio di un fronte perturbato tra lunedì sera e martedì mattina, si aprirà una fase più stabile grazie alla rimonta dell’alta pressione da ovest. Ecco cosa ci aspetta fino a mercoledì.

Situazione attuale: correnti da nord e umidità nei bassi strati

In queste ore la Lombardia è interessata da un flusso prevalentemente settentrionale in quota, associato a una certa umidità nei bassi strati, specie lungo le pianure e le aree pedemontane orientali. Tuttavia, questo apporto di umidità è destinato a esaurirsi rapidamente, in concomitanza con un indebolimento del campo di alta pressione che ha garantito stabilità nei giorni scorsi.

Dalla serata di lunedì, l’arrivo di un flusso più fresco da nord-ovest in quota favorirà lo sviluppo di precipitazioni diffuse, inizialmente sui settori settentrionali, in estensione verso le pianure tra la notte e il primo mattino di martedì.

Lunedì 26 maggio: prime avvisaglie del cambiamento

Durante la mattinata di lunedì il tempo si manterrà in gran parte soleggiato o poco nuvoloso su tutta la regione. A partire dalle ore pomeridiane, però, la nuvolosità tornerà ad aumentare soprattutto lungo i rilievi prealpini e le zone pedemontane.

Nel corso della serata, saranno possibili rovesci o temporali sparsi, soprattutto tra le Prealpi, l’alta pianura e le aree collinari. Il resto della regione, in particolare le aree di pianura centro-occidentali, dovrebbe restare in condizioni più asciutte.

Le temperature massime oscilleranno tra 23 e 26°C, mentre le minime si manterranno tra 11 e 14°C, con valori leggermente superiori nelle zone urbane. I venti soffieranno deboli o moderati da sud-ovest, sia in pianura che in quota.

Martedì 27 maggio: temporali notturni, poi spazio al sole

Tra la notte e il primo mattino di martedì è atteso il passaggio di una linea temporalesca, in discesa dai rilievi verso la pianura. Alcuni fenomeni potranno risultare localmente intensi, accompagnati da raffiche di vento e piogge abbondanti.

Tuttavia, già dalla tarda mattinata, il tempo tenderà a migliorare con ampie schiarite in avanzamento da ovest verso est. Il pomeriggio vedrà condizioni prevalentemente soleggiate o al più poco nuvolose, con una sensazione di rinnovata stabilità.

Le temperature subiranno un calo temporaneo nelle massime, che si attesteranno tra 20 e 24°C, mentre le minime saliranno leggermente, portandosi tra 12 e 15°C. In pianura i venti saranno deboli o moderati da sud-est, con possibili raffiche intense durante il passaggio temporalesco notturno.

Mercoledì 28 maggio: prevale l’alta pressione, ma non ovunque

La giornata di mercoledì si aprirà con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, grazie all’espansione di un promontorio di alta pressione in arrivo da ovest. Le condizioni resteranno buone anche nel pomeriggio, sebbene in serata si preveda un aumento della nuvolosità sulle zone montane e pedemontane, dove non si escludono brevi rovesci localizzati.

Sulle pianure, invece, il tempo resterà asciutto e in prevalenza soleggiato. Le temperature torneranno a salire: minime comprese tra 15 e 17°C, massime tra 23 e 27°C, con i valori più alti attesi nella fascia centro-occidentale della regione.

Passaggio instabile rapido, poi ritorna la stabilità

In sintesi, la Lombardia si appresta a vivere una breve ma incisiva fase di instabilità tra lunedì sera e martedì mattina, seguita da un miglioramento netto delle condizioni meteorologiche. A partire da mercoledì, la situazione si stabilizzerà su tutta la regione, preludio a giornate più soleggiate e miti.

