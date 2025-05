Allerta Meteo Lombardia: “temporali insistenti, attenzione anche domani”

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 5 maggio 2025, un’allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico, codice giallo per rischio idraulico e temporali. Per la giornata di oggi, 5 maggio, “sulla regione persisteranno rovesci e temporali, più sparsi sulla pianura orientale e le Alpi, più insistenti e diffusi sulle Prealpi ed i settori occidentali“, si legge nel bollettino. Dal tardo pomeriggio “si prevedono fenomeni meno diffusi e più insistenti sulle prime Prealpi, la pianura e l’Appennino. Si attendono venti al più moderati e di direzione più variabile.

Per la giornata di domani, 6 maggio, ” si prevedono ancora condizioni perturbate con precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio e temporale su Prealpi, pianura e Appennino, più sparse sulle Alpi. I rovesci saranno più frequenti sull’alta pianura e sulle prime Prealpi centro-occidentali, innescati anche dalla diffusa ventilazione da Est nei bassi strati che, sui settori orientali della regione, potrà portare raffiche localmente superiori a 40 km/h fino al primo pomeriggio“, conclude il bollettino.

Allerta Meteo anche a Milano

A Milano prosegue l’allerta meteo per tutta la giornata: fino alle 21 quella arancione per rischio idrogeologico e fino a mezzanotte quella gialla per temporali. Prosegue invece fino ad un prossimo aggiornamento l’allerta ordinaria per rischio idraulico. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Durante l’allerta meteo, i cittadini sono invitati a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Inoltre la raccomandazione è di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.