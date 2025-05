Allerta Meteo: tra lunedì e martedì forti temporali e grandine in arrivo al Nord

MeteoWeb

La prossima settimana si apre con uno scenario meteorologico in evoluzione: l’anticiclone delle Azzorre sta tornando a guadagnare terreno sull’Europa centro-occidentale, con l’obiettivo di riportare stabilità anche sull’Italia. Tuttavia, il processo di affermazione dell’alta pressione non sarà immediato né uniforme, e proprio in questa fase di transizione si inseriscono nuove insidie temporalesche per alcune regioni del Nord.

Alta pressione in arrivo, ma con qualche incertezza

Secondo le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici europei, l’inizio di giugno potrebbe coincidere con un primo vero respiro estivo per molte aree del nostro Paese. Il ritorno del sole e di un clima più mite sarà favorito da una progressiva rimonta dell’anticiclone azzorriano, che punta a consolidarsi sul Mediterraneo occidentale.

Tuttavia, nei primi giorni della settimana l’alta pressione non sarà ancora sufficientemente strutturata, soprattutto in quota, per impedire l’ingresso di correnti più instabili legate a un fronte atlantico che lambirà l’arco alpino da ovest. Questo significa che non mancheranno sorprese meteorologiche, in particolare tra lunedì sera 26 maggio e martedì mattina 27 maggio.

Nord Italia sotto osservazione: rischio temporali in intensificazione

Lunedì sarà in gran parte soleggiato sul Centro-Sud e sulle Isole, ma già dal pomeriggio si noterà un certo aumento dell’instabilità sul Nord Italia, con sviluppi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini centro-orientali. Le prime celle convettive potranno formarsi sulle Alpi lombarde, venete e friulane, per poi muoversi verso le zone prealpine e le pianure adiacenti in serata.

Il quadro si complicherà ulteriormente durante le ore notturne e nelle prime ore di martedì, quando un impulso d’aria più fresca in quota potrà favorire la formazione di temporali organizzati in discesa dalle Prealpi verso la Pianura Padana.

Attenzione a grandinate notturne su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia

Le aree più esposte al passaggio dei temporali saranno:

Lombardia orientale (soprattutto bresciano e mantovano)

(soprattutto bresciano e mantovano) Veneto centro-meridionale , in particolare tra veronese e padovano

, in particolare tra veronese e padovano Friuli Venezia Giulia, con coinvolgimento possibile anche delle pianure pordenonesi e udinesi

Non si escludono grandinate localizzate, in particolare nei settori pianeggianti dove il contrasto tra masse d’aria sarà più accentuato. Più marginale, ma comunque presente, il coinvolgimento di alcune zone del Piemonte orientale e dell’Emilia centro-settentrionale, dove qualche temporale potrà raggiungere anche le pianure tra Modena e Ferrara.

Perché questi fenomeni sono da monitorare?

La fase di transizione tra instabilità e alta pressione è spesso accompagnata da eventi meteorologici rapidi ma intensi. I temporali notturni sono particolarmente insidiosi perché possono passare inosservati fino a quando non colpiscono con violenza, e in questo caso sarà importante prestare attenzione a:

Fulminazioni frequenti

Raffiche di vento intense in fase pre-frontale

in fase pre-frontale Grandine a chicchi medio-piccoli, con potenziale impatto su agricoltura e viabilità

Conclusione: estate in arrivo, ma prima attenzione al Nord

Mentre l’Italia si prepara a salutare maggio con condizioni sempre più estive, il Nord dovrà fare i conti con un’ultima insidia temporalesca, breve ma potenzialmente intensa. Da mercoledì in poi, l’anticiclone dovrebbe assumere un ruolo più deciso, garantendo giornate stabili e calde su quasi tutto il Paese.

