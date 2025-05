Allerta Meteo, il maltempo si intensifica: forti temporali nel weekend, poi una settimana da incubo!

MeteoWeb

Aggiornamenti molto importanti dai modelli matematici nelle ultime ore: le previsioni meteo cambiano nel modo peggiore possibile, cancellando quella che sembrava una pausa di bel tempo nel weekend ed evidenziando forti temporali nel pomeriggio-sera di oggi e nella giornata di domani, domenica 11 maggio. Il maltempo di oggi e domani interesserà soprattutto le zone interne, in modo particolare nell’Appennino Centrale nel versante Adriatico, e la Sardegna nella giornata di domani.

Il maltempo sarà ancora più forte la prossima settimana, da lunedì 12 a domenica 18 maggio. A caratterizzare la settimana sarà un violento Ciclone Mediterraneo che attraverserà il Sud tra giovedì 15 e sabato 17, ma già nei giorni precedenti, a partire da lunedì, avremo forti temporali pomeridiani in tutto il Paese. Nel video di seguito, tutti i dettagli con le mappe e l’analisi dettagliata località per località:

