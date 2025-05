Allerta Meteo, maltempo estremo in Europa: il bollettino ESTOFEX lancia l’allarme

MeteoWeb

Allerta Meteo per rischio eventi estremi in diversi Paesi europei: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, 2 maggio 2025, alle 8 di domani 3 maggio 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per alcune parti della Spagna, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e pioggia intensa. Esiste anche un rischio tornado (inclusi uno o due eventi di forte intensità). Un livello 1 circonda il livello 2 con probabilità ridotte. La minaccia di forti piogge e tornado isolati prevale verso il Portogallo. Livello 2 anche per alcune parti della Turchia sudorientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento da forti a intense, nonché per forti piogge. Un livello 1 circonda il livello 2 per pericoli simili con probabilità ridotte.

Il bollettino ESTOFEX riporta un livello 1 per alcune parti della Germania, dalla Polonia alla Lituania meridionale, principalmente per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni. Non si esclude un rischio tornado di fascia bassa. Infine, un livello 1 è stato emesso per alcune parti della Svezia centro-orientale, principalmente per forti raffiche di vento e grandine isolata.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

L’attuale configurazione atmosferica in Europa è dominata da un blocco persistente, con una struttura di alta pressione sul Mediterraneo centrale che si rafforza. Tuttavia, condizioni instabili si mantengono nel Sud/Ovest e Sud/Est Europa. In particolare, rileva il bollettino ESTOFEX, un fronte freddo in movimento attraversa la Spagna, dove si prevede un evento severo con supercelle, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e piogge intense, soprattutto tra il Sud/Est e l’Est del Paese. Le condizioni sono favorevoli a tornado localizzati, specie in zone orograficamente complesse con elevata umidità nei bassi strati.

Nel Nord Europa, una saccatura attraversa la Scandinavia: un sistema attiva un fronte freddo che si estende dalla Germania settentrionale fino alla Polonia, accompagnato da CAPE moderato (500–1000 J/kg) e forte wind shear. Sono previsti temporali sparsi, anche supercelle, con rischio di grandine, piogge intense e raffiche severe.

In Turchia centro-orientale, l’interazione tra riscaldamento diurno, umidità e forte shear genera temporali diffusi, con rischio di grandine e vento forte. Anche in Svezia orientale si prevedono temporali pomeridiani associati a forti raffiche.

Infine, una nube di polvere sahariana si muove verso Nord, ma il suo impatto sull’instabilità atmosferica appare limitato, con possibili depositi umidi soprattutto in Germania nordorientale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.