Allerta Meteo, il maltempo non molla la presa: oggi nuovo round di temporali pomeridiani e grandine, ecco dove

MeteoWeb

Allerta Meteo per una nuova fase di tempo instabile che determinerà “locali rovesci o temporali accompagnati da piogge puntualmente di forte intensità e qualche grandinata”. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 12 maggio, “la timida rimonta di un promontorio subtropicale inserito tra due aree di bassa pressione (una sulla Francia occidentale e l’altra sull’Europa orientale) porterà un modesto aumento del campo di geopotenziale a 500 hPa e una maggior stabilizzazione del tempo. Tuttavia, l’instabilità non mollerà facilmente la presa“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Infatti, “la presenza di aria relativamente fredda in quota (-18°C a 500 hPa) unitamente al soleggiamento diurno provocherà episodi di instabilità convettiva, relegati essenzialmente ai settori montani e alto-collinari. Saranno, dunque, possibili nel corso del pomeriggio locali rovesci o temporali accompagnati da piogge puntualmente di forte intensità e qualche grandinata di piccole dimensioni lungo tutto l’Appennino, le zone interne centro-orientali della Sicilia e della Sardegna (qui saranno presenti dei clusters temporaleschi già al primo mattino e non si esclude la formazione di un possibile sistema multicellulare lineare al largo delle coste occidentali dell’Isola fino alla Corsica, dati i valori di CAPE > 1000 J/kg) e tutto l’arco alpino e prealpino, il tutto entro un livello di pericolosità 0“.

In serata, “qualche fenomeno potrebbe scendere dalle prealpi venete e interessare le rispettive pianure, specie la zona del veronese e del vicentino“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: