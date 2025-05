Allerta Meteo, maltempo per altri 10-15 giorni: preoccupa il Ciclone Mediterraneo del 15-16 Maggio al Sud

MeteoWeb

Ancora una giornata all’insegna del maltempo, oggi, su mezza Italia. Piove a dirotto al Centro/Nord, fa anche freddo con nevicate sulle Alpi in montagna, oltre i 1.400 metri. Splende il sole, invece, al Sud con grandi sbalzi termici tra le varie aree geografiche del nostro Paese: in pieno giorno, infatti, abbiamo appena +13°C di Vicenza e Siena, addirittura +11°C a Volterra, ma anche +15°C a Torino e +14°C a Verona, mentre al Sud spiccano i +24°C di Siracusa, Lecce e Cosenza.

Nelle prossime ore, durante il pomeriggio-sera di oggi, il maltempo si intensificherà ulteriormente al Centro/Nord con forti temporali in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma anche nelle Marche, in Umbria, Lazio e Abruzzo. Qualche pioggia in Campania, mentre resta bello nelle altre zone del Sud:

Domani, giovedì 8 maggio, il maltempo continuerà a colpire duramente il Nord con forti temporali pomeridiani in modo particolare al Nord/Est, dove avremo fenomeni molto violenti sulle Dolomiti. Instabilità diffusa al Centro, ancora schiarite al Sud dove però peggiorerà bruscamente il giorno successivo, venerdì 9 maggio, per un’area piovosa in risalita dal Maghreb.

Proprio per il Sud, però, preoccupa di più quello che si prevede per la prossima settimana. Un violento Ciclone Mediterraneo tra 15 e 16 maggio rischia di provocare maltempo molto estremo con piogge alluvionali, venti impetuosi e grandinate. Tutti i dettagli nel video di seguito:

