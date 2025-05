Allerta Meteo Marche: domani temporali, vento e mareggiate

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale delle Marche ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali, vento e mareggiate, valida per tutta la giornata di domani, venerdì 16 maggio. “Il rapido ingresso di un fronte freddo nelle prime ore della notte di venerdì determinerà: temporali sparsi localmente di forte intensità sulle zone collinari e costiere con fenomeni in esaurimento in mattinata; venti forti nord-orientali con raffiche fino a burrasca forte sulla costa ed in mare. Intensità in attenuazione dal pomeriggio; mare molto mosso con possibili mareggiate. Moto ondoso in attenuazione nel pomeriggio”, si legge nel bollettino di allerta.

