Allerta Meteo Marche: domani temporali sparsi, localmente forti

MeteoWeb

Altra passata di fenomeni temporaleschi prevista sulle Marche nel pomeriggio di domani, martedì 27 maggio, con fenomeni localmente anche intensi. Poi l’anticiclone delle Azzorre si allungherà anche sulle Marche, favorendo condizioni di stabilità e un rialzo delle temperature che nel fine settimana porterà un anticipo di estate. Domani, informa l’ultimo bollettino meteo della Protezione Civile regionale, il transito di una saccatura in quota determinerà condizioni di instabilità, a tratti anche marcata. A seguire, previsto l’arrivo di aria un po’ più fredda dai quadranti settentrionali, ma con scarsi fenomeni associati. Un quadro che ha indotto la Protezione Civile regionale a diramare un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per temporali valida per tutta la giornata di domani su tutto il territorio regionale.

Si prevedono infatti “temporali sparsi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane di martedì 27 maggio, localmente di forte intensità”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.