Allerta Meteo Marche: domani temporali forti, rischio grandine

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale delle Marche ha emesso una nuova allerta meteo per temporali valida per la giornata di domani, martedì 6 maggio. L’avviso interessa la costa e le zone collinari, da nord a sud. È prevista instabilità con rovesci o temporali che, nella porzione collinare e costiera delle zone 2, 4 e 6, potranno risultare intensi. I fenomeni sono previsti a singola cella o al più ad isolate aggregazioni, con velocità di spostamento di circa 20 chilometri orari verso est e nord-est, non persistenti. Possibilità di grandine di piccole dimensioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.