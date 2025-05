Allerta Meteo Marche: codice giallo per le province di Pesaro e Urbino e Ancona

MeteoWeb

Diramata allerta meteo codice giallo dalla Protezione civile della Regione Marche, valida fino alla mezzanotte del 6 maggio, per piogge nelle zone interne e costiere delle province di Pesaro e Urbino e Ancona. L’allerta interessa le ore centrali della giornata di oggi, lunedì 5 maggio, con rovesci o temporali sparsi localmente intensi nella parte settentrionale della regione e nella parte basso collinare e costiera del settore centrale. I fenomeni previsti sono in rapido esaurimento già nel corso del pomeriggio.

