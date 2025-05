Allerta Meteo Marche: rovesci e temporali, domani codice giallo

MeteoWeb

La Protezione civile della Regione Marche ha diramato una nuova allerta meteo codice giallo: l’avviso si riferisce alla giornata di domani, venerdì, soprattutto nella mattinata dove permarranno le condizioni di instabilità a causa dell’ingresso di aria più fredda che darà luogo a rovesci e temporali sparsi anche intensi. L’esaurimento dei fenomeni è previsto nel pomeriggio.

