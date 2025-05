Allerta Meteo, arriva il nuovo Ciclone: forte maltempo sulla prima domenica di Maggio. Attenzione a grandine e tornado

MeteoWeb

Torna il maltempo sull’Italia con il primo Ciclone del mese di Maggio in arrivo nei prossimi giorni, tra domenica 4 e lunedì 5. I primi avamposti del peggioramento sono già visibili in queste ore nelle velature che avanzano sul cielo da ovest, con nubi alte e stratiformi (prevalentemente cirri) che pitturano un cielo ancora in gran prevalenza sereno. L’avanzata della perturbazione è visibile nelle immagini satellitari in diretta: oggi non avremo ancora precipitazioni degne di nota, ma domani – domenica 4 maggio – si scateneranno i primi forti temporali.

Non solo al Nord, ma anche al Centro (versante Tirrenico) e in Sardegna. Proprio la Sardegna sarà la prima Regione ad essere colpita da piogge e temporali, insieme alla Valle d’Aosta, nel corso di domenica mattina. Al Centro/Nord, invece, i fenomeni estremi si estenderanno nel pomeriggio-sera, quando ci aspettiamo tornado e grandinate. Si concluderà domani un periodo mite, senza grandi eccessi ma comunque con temperature che hanno raggiunto i +30°C in alcune località della pianura Padana: i contrasti termici saranno impressionanti e potranno innescare fenomeni estremi, tipici del clima del Nord Italia ad inizio maggio (vedi il precedente di 12 anni fa in Emilia Romagna).

Il maltempo si intensificherà ulteriormente la prossima settimana, con temperature in picchiata al Centro/Nord e qualche pioggia anche intensa al Sud (già lunedì mattina). Tutti i dettagli nel video:

