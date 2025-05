Allerta Meteo, nuovo ciclone in arrivo sull’Italia: settimana instabile con forti temporali, grandinate e calo termico

MeteoWeb

Dopo un fine settimana più stabile, con clima mite e temperature in graduale aumento su gran parte del Paese, una nuova perturbazione atlantica si prepara a raggiungere l’Italia, aprendo la strada a una fase di forte instabilità meteorologica. Le ultime proiezioni modellistiche confermano infatti l’arrivo di un nuovo ciclone che, tra martedì 27 e giovedì 29 maggio, potrebbe colpire diverse regioni con piogge intense, temporali violenti e un possibile rischio di grandinate localizzate, soprattutto tra Nord e Centro Italia.

Alta pressione in ritirata: nuovo affondo atlantico sull’Italia

La giornata di lunedì 26 maggio sarà ancora in gran parte soleggiata, grazie a una residua presenza dell’anticiclone delle Azzorre, che continuerà a garantire cieli sereni o poco nuvolosi sul Centro-Sud e temperature elevate, specie su Sicilia e regioni meridionali, dove si potranno raggiungere punte di 27-28°C.

Tuttavia, dal pomeriggio, un graduale cedimento barico comincerà a farsi sentire sulle regioni di Nord-Ovest. Prime velature e annuvolamenti interesseranno il Piemonte, la Valle d’Aosta e l’ovest della Lombardia, dove non si escludono rovesci locali o piovaschi, segnali evidenti del peggioramento imminente.

Martedì 27 maggio: torna il maltempo, rischio grandinate e raffiche di vento

Sarà martedì 27 la giornata della svolta: una saccatura atlantica in discesa dalla Francia comincerà a influenzare il tempo sulle regioni settentrionali, portando con sé piogge diffuse e temporali anche forti. I fenomeni colpiranno dapprima Alpi, Prealpi e alte pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto, per poi estendersi gradualmente verso est.

Particolare attenzione andrà riservata al settore pedemontano del Nord-Est e alle pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove potrebbero verificarsi grandinate locali e raffiche di vento intense dovute a downbursts, tipici delle celle temporalesche più organizzate.

Il maltempo si estende verso il Centro: temporali anche su Toscana, Umbria e Marche

Nel corso della giornata di martedì e soprattutto tra mercoledì 28 e giovedì 29 maggio, l’instabilità tenderà a propagarsi verso sud, coinvolgendo progressivamente le regioni centrali. Le prime a essere interessate saranno Toscana, Umbria e Marche, con rovesci sparsi e temporali a tratti intensi, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Contestualmente, le temperature caleranno in modo significativo al Nord e su parte del Centro, mentre il Sud e le isole resteranno inizialmente protette dall’anticiclone, con un clima ancora mite e soleggiato, prima dell’arrivo di nuvolosità diffusa e fenomeni più attenuati.

Verso un nuovo ciclone: maltempo anche su Abruzzo, Lazio e Adriatico centrale

Tra mercoledì e giovedì, secondo le attuali proiezioni, la saccatura potrebbe chiudersi in un vero e proprio ciclone, con centro depressionario in formazione sull’Italia centrale. Questo potrebbe provocare temporali diffusi e piogge intense su regioni come Lazio, Abruzzo e Marche, dove non si escludono nuove grandinate e raffiche di vento.

Il Nord-Est, in particolare Emilia-Romagna, Veneto e Friuli, resterà esposto a ulteriori episodi instabili, anche se con intensità più irregolare rispetto al giorno precedente. Sul versante adriatico centrale e parte del versante tirrenico, saranno possibili accumuli pluviometrici significativi in poco tempo.

Sud meno coinvolto, ma in arrivo nubi e lieve calo termico

Il Sud Italia sarà meno colpito dalla parte più attiva del peggioramento, ma subirà comunque un graduale peggioramento del tempo, specie su Campania, Puglia e Calabria, dove si prevedono nubi in aumento e qualche rovescio isolato, in particolare tra giovedì e venerdì. Le temperature, pur calando leggermente, si manterranno miti, con valori compresi tra 23°C e 25°C.

Settimana dinamica, con rischio meteo severo su diverse regioni

La settimana che ci attende sarà all’insegna dell’instabilità atmosferica, con condizioni meteo fortemente dinamiche, tipiche della tarda primavera. Il rischio di temporali intensi, grandinate e raffiche di vento sarà concreto, soprattutto tra Nord e Centro Italia, tra martedì e giovedì.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: