Allerta Meteo, oggi rischio grandine nel pomeriggio: ecco dove

Allerta Meteo oggi, venerdì 16 maggio 2025, nelle ore pomeridiane, per la possibile riattivazione di celle sparse in aria secca e fredda in quota. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Persiste una depressione moderatamente fredda in quota, mentre al suolo affluiscono dietro a un fronte freddo, correnti alquanto fresche e secche di bora dai Balcani. Nelle prime ore della notte sarà possibile residua instabilità al sud con multicelle/squall line verso le coste balcaniche/greche e i temporali/rovesci frontali in esaurimento verso Toscana e Umbria, che dovrebbero portare qualche forte pioggia, locale grandine di piccole dimensioni e qualche raffica di vento, con un misto convettivo-sinottico per l’elevato entraintment. Qualche tromba marina potrebbe ancora verificarsi prima dell’ingresso della bora su Puglia e Calabria“, riporta il bollettino PPRETEMP, pubblicato nella serata di ieri e valido per l’intera giornata odierna.

Al pomeriggio, “con l’insolazione, è prevista una riattivazione di celle sparse in aria secca e fredda in quota, che potrebbero portare a qualche grandinata di piccole dimensioni, localmente con accumulo per gli scarsi shear: un po’ su tutte le regioni montuose appenniniche e in Sardegna“.

