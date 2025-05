Allerta Meteo: oggi 40.000 fulmini ed è solo l’inizio di una settimana di maltempo estremo

MeteoWeb

Fase di maltempo diffuso sull’Italia: migliaia di fulmini registrati, in arrivo un vortice africano e venti burrascosi da nord a sud. Le previsioni complete. La nostra Penisola sta vivendo una fase meteorologica estremamente vivace, segnata da instabilità diffusa e fenomeni atmosferici intensi. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati oltre 40.000 fulmini su tutto il territorio nazionale, un dato che testimonia l’eccezionale energia presente in atmosfera.

Un colpo d’occhio al satellite è sufficiente per capire l’entità della situazione: una vera e propria fioritura convettiva ha interessato l’intera dorsale appenninica, spingendosi anche verso le pianure e le zone costiere. Questa instabilità non è episodica, ma rappresenta una configurazione persistente destinata a protrarsi almeno fino a metà settimana.

Pressione ancora bassa: il baricentro instabile dell’Italia

All’origine di questa instabilità troviamo un campo barico ancora piuttosto debole, con valori pressori compresi tra i 1010 e 1012 hPa. Se in pieno inverno tali pressioni potrebbero garantire una certa stabilità, nella stagione primaverile, in presenza di lievi infiltrazioni fresche in quota, sono più che sufficienti per innescare fenomeni convettivi anche violenti, soprattutto nel pomeriggio.

Le giornate attuali sono infatti contraddistinte da sole mattutino e temporali pomeridiani, con rovesci improvvisi, localmente accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Le zone più colpite sono le aree interne e montuose, ma nessuna regione può dirsi del tutto al riparo.

Il Mediterraneo si prepara a un affondo ciclonico afro-mediterraneo

Sul piano sinottico, si sta delineando un’evoluzione ancora più significativa. Nei prossimi giorni, una discesa di aria fredda di matrice scandinava attraverserà l’Europa centrale, spingendosi fino alla penisola iberica e al Nord Africa. Anche se attenuate, queste correnti più fredde innescheranno la formazione di un vortice ciclonico profondo, che dalla regione algerino-tunisina tenderà a risalire verso il Mediterraneo centrale.

Secondo le proiezioni attuali, il sistema raggiungerà l’area compresa tra Canale di Sicilia e Ionio tra giovedì e venerdì, portando con sé una nuova ondata di maltempo, questa volta di origine subtropicale, con piogge intense e raffiche di vento di tempesta.

Rischio maltempo severo e venti fino a 100 km/h: la doppia minaccia

A rendere il quadro più complesso sarà la contemporanea presenza di due masse d’aria in opposizione: da un lato, il vortice africano in risalita dal sud; dall’altro, il fronte freddo in discesa dal nord Europa, legato alla saccatura scandinava.

Questa interazione causerà un sensibile rinforzo della ventilazione, con correnti prevalentemente orientali che soffieranno da nord a sud con intensità crescente. Si tratterà in gran parte di un Grecale molto teso, con raffiche che potranno superare i 90-100 km/h, specie nelle regioni del Centro-Sud, sui crinali appenninici e lungo le coste esposte.

In alcune zone — tra cui Sicilia, Calabria ionica e Puglia meridionale — si potranno registrare mareggiate, disagi nei collegamenti marittimi e forti dislivelli barici locali, capaci di alimentare ulteriormente i fenomeni atmosferici.

Previsioni e tendenza: quando finirà l’instabilità?

L’attuale fase di instabilità, iniziata con la fioritura di temporali a inizio settimana, proseguirà almeno fino a mercoledì sera, con instabilità diurna attiva soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane. L’arrivo del vortice africano tra giovedì e venerdì potrebbe segnare l’apice di questa fase perturbata, con effetti da monitorare attentamente anche per l’eventuale attivazione di allerte da parte della Protezione Civile.

Al momento non si intravedono prolungati periodi anticiclonici, e anzi l’evoluzione atmosferica europea resta complessa, con ulteriori impulsi freddi in arrivo da nord.

Conclusioni: serve massima attenzione nei prossimi giorni

La combinazione tra instabilità interna, vortice africano in risalita e fronte freddo nordico configura una settimana meteorologicamente molto delicata per l’Italia. Fenomeni violenti, temporali improvvisi, venti forti e rischio idrogeologico sono tutti elementi da considerare attentamente nei prossimi giorni.

Chi vive in zone esposte, soprattutto nel Sud e lungo il versante adriatico, è invitato a seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo ufficiali e ad adottare comportamenti prudenti, in particolare tra giovedì e venerdì, quando le condizioni potrebbero rapidamente peggiorare.

