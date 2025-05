Allerta Meteo, “oggi attenzione in 2 regioni”: rischio nubifragi e grandine

MeteoWeb

Allerta Meteo in questo inizio settimana all’insegna dell’instabilità, con rischio temporali, nubifragi e grandine in diverse regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 26 maggio, “sull’Italia affluiranno correnti occidentali/nord-occidentali fresche ed instabili al nord, specie in corrispondenza dei rilievi; in serata tuttavia una blanda saccatura si avvicinerà dalla Francia favorendo instabilità anche sulle pianure, specie di nord-ovest. Sull’Italia centro-meridionale tali correnti saranno più stabili e al più potranno determinare dell’instabilità diurna sull’Appennino centrale“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un livello 1 è stato emesso per porzioni di alto Piemonte e Lombardia, per locali forti piogge concentrate e accumuli di grandine piccola. Un livello 0 è stato emesso per le rimanenti zone del Nord Italia, Balcani e Appennini per temporali perlopiù generici“.

Allerta Meteo per il Nord Italia

Dopo una mattinata stabile con parziali schiarite, “dal pomeriggio sarà favorita la convezione a cominciare da Alpi e Prealpi. In serata, e poi nella notte successiva, l’avvicinamento di una blando cavo d’onda dalla Francia tenderà a favorire della convezione anche sulle pianure, in particolare sui settori della Pianura Padana centro-occidentale. Si tratterà perlopiù di temporali a cella singola o multicellari favoriti da buon ML CAPE, perlopiù attorno a 800-1000 J/kg, ma scarso o nullo windshear“, spiega PRETEMP. In generale quindi “ci si aspettano temporali generici capaci comunque di apportare localmente qualche abbondante pioggia o della grandine piccola ma in un contesto di un grado zero di pericolosità. Si segnala tuttavia, tra tardo pomeriggio e prima serata, la possibilità per qualche multicella più intensa sulle alte pianure del Piemonte/NW Lombardia favorita da un CAPE più elevato (fino a 1200 J/kg) combinato al molto scarso windshear che potrà determinare qualche cella più intensa e a scarda mobilità, capace di generare nubifragi e grandine piccola potenzialmente con accumuli al suolo anche abbondanti; per tali motivi è stato introdotto un livello 1, seppur sussistano ancora margini di incertezza“.

Maltempo al Centro Italia

Nel pomeriggio-sera, infine, PRETEMP segnala “il rischio per lo sviluppo di locale convezione in area appenninica, specie adriatica; tuttavia lo scarso CAPE e windshear escludono fenomeni significativi. Dopo il tramonto le condizioni torneranno progressivamente stabili“.

