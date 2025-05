Allerta Meteo, oggi brusco cambio di scenario: attenzione nel pomeriggio in queste regioni | DETTAGLI

MeteoWeb

Allerta Meteo per il transito di un minimo depressionario in quota che favorirà condizioni di instabilità in diverse regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Il transito di un debole minimo depressionario in quota favorirà condizioni di instabilità specialmente sulle regioni centro–settentrionali. I temporali si innescheranno nel pomeriggio e saranno più intensi nelle aree con maggior insolazione nelle ore precedenti“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Viene emesso un livello 1 su Emilia e Toscana per fenomeni localmente intensi, con possibile grandine di piccole dimensioni e raffiche. Il livello è esteso anche alla Liguria per precipitazioni insistenti. Non si escludono trombe marine nei pressi delle coste della Toscana“.

Un più ampio livello 0 “comprende tutte le regioni del nord, l’Appennino centrale e le regioni tirreniche per fenomeni convettivi isolati, più diffusi nelle regioni del nord“.

Allerta Meteo per Toscana e Liguria

“L’instabilità in quest’area sarà maggiore (CAPE > 800 J/Kg), anche grazie all’apporto di aria umida da parte di flussi meridionali persistenti“, spiega PRETEMP. “A questo si aggiunge una convergenza al suolo data dal minimo di pressione sulla parte orientale del Golfo Ligure. In particolare, la circolazione sembra favorire dapprima precipitazione insistenti sull’Appennino Ligure, mentre dal primo pomeriggio fenomeni intensi a ridosso della costa della Toscana, in progressiva estensione all’entroterra. L’elevata instabilità nei bassi strati (CAPE 0-3km > 200 J/Kg) e LLS 0-1km localmente da moderato ad alto suggeriscono un ambiente favorevole a fenomeni vorticosi“.

Emilia e pianure limitrofe

Dalla tarda mattinata “è attesa l’innesco di fenomeni convettivi nell’area appenninica dell’Emilia. Questi fenomeni si estenderanno progressivamente verso nord-est, sfruttando l’instabilità generata dell’insolazione del mattino sulla pianura e in parte i deboli venti umidi dall’Adriatico. L’intensità di questi fenomeni dipenderà dalla disponibilità di energia di queste due fonti, con un’evoluzione che nello scenario più probabile consisterà di cluster multi-cellulari fra Emilia-Romagna e mantovano. A questi fenomeni saranno associate grandine di piccole dimensioni e raffiche di vento“, conclude PRETEMP.

