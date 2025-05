Allerta Meteo oggi per “fenomeni intensi”: ecco le aree più colpite

MeteoWeb

Allerta Meteo per “fenomeni isolati, localmente anche intensi” con rischio grandine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Continua la rimonta di un promontorio subtropicale, con lo spostamento verso ovest del minimo di pressione collocato sulla Francia. Nonostante questo, la significativa insolazione al mattino favorirà l’innesco di temporali nelle aree montuose, specialmente a ridosso degli Appennini“, si legge nel bollettino PRETEMP, valido per la giornata odierna. “Viene emesso un livello 0 per fenomeni isolati, localmente anche intensi, su tutte le aree montuose della penisola, in estensione verso le aree costiere per i versanti Adriatico e Ionico“.

“Sono previsti rovesci localizzati, ma anche grandine di piccole dimensioni, specialmente nelle regioni meridionali, dove è previsto un DLS maggiore (ma comunque contenuto)“, sottolinea PRETEMP.

