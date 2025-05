Allerta Meteo, oggi grandine e nubifragi: ecco le regioni più colpite | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo per grandine, raffiche di vento convettive e forti ma brevi piogge concentrate. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Una veloce saccatura in quota associata ad un’avvezione fredda (fino a -18/-19°C sul piano isobarico di 500 hPa), si trasferirà velocemente verso SE lungo l’Adriatico e lo Ionio, annessa ad un fronte freddo al suolo che interesserà principalmente le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali insulari tra il mattino e il pomeriggio“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un livello di pericolosità 1 per grandinate di piccole o medie dimensioni, con locali accumuli al suolo, e raffiche di vento convettive (wet downburst) è stato emesso per le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali fino alla Calabria ionica; su queste zone varrà un livello 0 per forti ma brevi piogge concentrate e fenomeni vorticosi, principalmente sul mare e sulle coste. Sulle restanti zone indicate nel dominio di previsione si stima un livello 0 per i medesimi parametri“.

Allerta Meteo Livello 1 Regioni centrali adriatiche e meridionali insulari

Su queste zone “il passaggio del fronte freddo, che anticiperà la fase di massima avvezione fredda in quota, associato all’avvento un un nucleo di forte vorticità ciclonica in media e alta troposfera, favorirà un temporaneo incremento della convezione. Il set-up termodinamico in ambiente pre-frontale sarà caratterizzato da valori di SB CAPE fino a 1200-1300 J/Kg di tipo skinny con modesta inibizione (SB CIN -20/-25J/Kg) supportando updraft moderatamente vigorosi e profondi, unitamente a PWAT>20 mm, favorevole a precipitazioni intense e downburst, e LCL >1000 m incline a buona profondità dei processi convettivi, anche in ottica di rischio di fenomeni vorticosi. I parametri di shear saranno in temporaneo ma consistente aumento, con DLS tra 25 e 30 m/s; SRH 0–1 km tra 50-60 m²/s² ed SRH 0–3 km: 80-100 m²/s², valori moderati ma significativi per rotazione nei bassi livelli, anche in considerazione di un CAPE 0-3 km >200 J/kg. Meno consistente l’LLS 0-1 km che, tuttavia, potrà essere localmente amplificato lungo boundary di basso livello tra flussi occidentali e settentrionali in ambiente frontale e occidentali e nord-occidentali nella fase prefrontale. Un SCP pari a circa 1/1,5 non esclude a priori la possibilità di supercelle tuttavia, la previsione di odografi scarsamente curvi e molto stirati suggerisce una maggiore probabilità di veloci QLCS; dapprima sul mare e sulle aree costiere (mattinata) ed in seguito sui rilievi e zone interne laddove si avrà il contributo del lifting orografico unitamente ad uno spostamento dei massimi di CAPE presso le aree più interne. In tal caso la modalità più probabile riguarda cluster multicellulari ma ad evoluzione alquanto rapida. La combinazione dei parametri d’instabilità e wind-shear rende più plausibile un rischio di livello 1 per grandinate di piccole o medie dimensioni, con possibili locali accumuli al suolo, e per raffiche di vento convettive (previsione di un dry layer tra 700 e 850 hPa ad incrementare il rischio di raffreddamento evaporativo e conseguente aumento delle raffiche al suolo). Il potenziale per fenomeni vorticosi appare inferiore, tuttavia non si escludono trombe marine sulle coste e landspout sulle aree pianeggianti interne. Lungo le aree pianeggianti e costiere del medio e basso Adriatico resta una marginale eventualità di innesco di isolate supercelle tra mattinata e primo pomeriggio“.

Livello 0

Su queste aree “le forzanti termo-dinamiche e di shear saranno più attenuate, con l’orografia più impattante nel supportare la convezione, generalmente caratterizzata da pulse storm o cluster di multicelle associati a forti ma brevi rovesci di pioggia e/o di grandine di piccole dimensioni ma talora abbondante, raffiche di vento convettive e sporadici fenomeni vorticosi lungo le coste (livello 0)“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: