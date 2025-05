Allerta Meteo, settimana al via con temporali pomeridiani: ecco dove

MeteoWeb

Allerta Meteo nelle ore pomeridiane di oggi, lunedì 19 maggio 2025, per il rischio temporali in alcune regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 19 maggio 2025, “la rimonta parziale di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale favorirà condizioni prevalentemente stabili e soleggiate su gran parte del dominio previsionale. Da segnalare solo il rischio di qualche isolato fenomeno termoconvettivo lungo l’arco alpino e prealpino durante le ore pomeridiane, con qualche sconfinamento verso le aree pedemontane e di pianura adiacenti“.

